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Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü

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Diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinen Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.

Volvo marka arabalar, diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinirken; sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. Görüntüde, Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.

"BAŞKA MODELLERE NE OLURDU?"

Söz konusu görüntüler, "Yeni modelleri eskisi gibi değil" , "Aynı kazada başka marka ve modeller ne olurdu ona da bakmak lazım" , "Her şey Çin'e satın aldıktan sonra oldu" , "Volvo eski volvo değil, çinliler satın aldıktan sonra eski sağlamlığı artık kalmadı" gibi yorumlara neden oldu.

Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Otomobil
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Eleştirilere 'geri zekalılar' diyerek yanıt verdi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHayri:

isveç in efsane markasıydı güvenlik kriterleri üst düzeyde üretiliyordu yıllardır az sayıda ve özenli araçlar yaparlardı şu anda marka çine satıldı ve standartlarıda değişmiştir muhakkak

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ya aracın üzerine çok ağır bir şey düşmüş yada kepçeyle aracı parçalamışlar normal bir kazada hiç bir araç bu şekil hasar almaz bu darbeyi alan araç paramparça olur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMustafa POLAT:

Ford'un reklamı yapmışlar karşıdan ??

Yorum Beğen1
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