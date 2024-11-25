Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü
Diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinen Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.
Volvo marka arabalar, diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinirken; sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. Görüntüde, Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.
"BAŞKA MODELLERE NE OLURDU?"
Söz konusu görüntüler, "Yeni modelleri eskisi gibi değil" , "Aynı kazada başka marka ve modeller ne olurdu ona da bakmak lazım" , "Her şey Çin'e satın aldıktan sonra oldu" , "Volvo eski volvo değil, çinliler satın aldıktan sonra eski sağlamlığı artık kalmadı" gibi yorumlara neden oldu.