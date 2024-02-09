Safir dizisine kimler veda ediyor? Safir dizisi kadrosundan ayrılan oyuncular kimler?

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Gizem Karaca, Can Bartu Arslan ve Erkan Bektaş'ın başrolünü paylaştığı ATV'nin iddialı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Safir dizisine kimler veda ediyor? Safir dizisi kadrosundan ayrılan oyuncular kimler?

DİZİ KADROSUNDAN AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

İpek Tuzcuoğlu'nun vedasının ardından İlhan Şen, Gizem Karaca ve Erkan Bektaş kadrodan ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kapadokya'da çekilen Safir dizisinde peş peşe vedalar yaşanacak. Performansıyla alkış toplayan başrol oyuncusu İlhan Şen, hikayesi bittiği için kadrodan ayrılıyor.