Sadettin Saran yurt dışı yasağı var mı? Sadettin Saran yurt dışı yasağı kaldırıldı mı?

Sadettin Saran yurt dışı yasağı var mı? Sadettin Saran yurt dışı yasağı kaldırıldı mı?
Güncelleme:
Sadettin Saran'ın yurt dışı yasağı bulunup bulunmadığı, futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri haline geldi. 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirilen Sadettin Saran hakkında, bu kısıtlamanın halen geçerli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Sadettin Saran'ın yurt dışı yasağı devam ediyor mu?

Sık sık gündeme gelen "Sadettin Saran'a yurt dışı yasağı var mı?" sorusu, futbol kamuoyunun dikkatini çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılında başlattığı yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde uygulanan yurt dışına çıkış yasağının sürüp sürmediği merak ediliyor. Sadettin Saran'ın mevcut durumda bu yasakla karşı karşıya olup olmadığı, spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

SADETTİN SARAN'IN YURT DIŞI YASAĞI VAR MI?

Sadettin Saran hakkında daha önce uygulanan yurt dışı çıkış yasağına, avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine yeni bir gelişme yaşandı. İtiraz, değerlendirilmek üzere İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yapılan incelemenin ardından yasağın kaldırılmasına hükmetti.

MAHKEME KARARININ GEREKÇESİ

Mahkeme kararında, uygulanan adli kontrol tedbirinin şüphelinin yaşamına etkisinin orantısız olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, Sadettin Saran'ın kaçma şüphesi bulunmadığı ve soruşturma sürecinde kendi isteğiyle ifade vermeye geldiği belirtildi. Bu gerekçeler doğrultusunda, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Osman DEMİR
500
