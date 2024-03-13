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Saadet Partisi Yunak adayı Talha Apa kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Konya Yunak belediye başkan adayı, Yunak ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Yunak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yunak Belediye Başkan Adayı Talha Apa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Yunak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Yunak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yunak Belediye Başkan Adayı Talha Apa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TALHA APA KİMDİR?

Talha Apa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yunak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YUNAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yunak adayı belli oldu. Saadet Partisi Yunak Belediye Başkan Adayı Talha Apa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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