Saadet Partisi Yumurtalık adayı Süleyman İnci kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Yumurtalık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yumurtalık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Yumurtalık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Süleyman İnci kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SÜLEYMAN İNCİ KİMDİR?

Süleyman İnci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yumurtalık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YUMURTALIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yumurtalık adayı belli oldu. Saadet Partisi Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Süleyman İnci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.