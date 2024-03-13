Saadet Partisi Pınarbaşı adayı Yasin Şahan kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Pınarbaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Pınarbaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yasin Şahan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASİN ŞAHAN KİMDİR?

Yasin Şahan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Pınarbaşı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PINARBAŞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Pınarbaşı adayı belli oldu. Saadet Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yasin Şahan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.