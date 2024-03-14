Saadet Partisi Perşembe adayı Ümit Akdeniz kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Perşembe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Perşembe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Perşembe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Perşembe Belediye Başkan Adayı Ümit Akdeniz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÜMİT AKDENİZ KİMDİR?

Ümit Akdeniz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Perşembe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ PERŞEMBE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Perşembe adayı belli oldu. Saadet Partisi Perşembe Belediye Başkan Adayı Ümit Akdeniz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.