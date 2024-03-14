Saadet Partisi Ömerli adayı Osman Gökçepınar kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Ömerli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ömerli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Ömerli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ömerli Belediye Başkan Adayı Osman Gökçepınar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN GÖKÇEPINAR KİMDİR?

Osman Gökçepınar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ömerli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÖMERLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ömerli adayı belli oldu. Saadet Partisi Ömerli Belediye Başkan Adayı Osman Gökçepınar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.