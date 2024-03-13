Saadet Partisi Mezitli adayı Burak Canlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Mezitli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Mezitli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Mezitli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayı Burak Canlı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BURAK CANLI KİMDİR?

Burak Canlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Mezitli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MEZİTLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Mezitli adayı belli oldu. Saadet Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayı Burak Canlı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.