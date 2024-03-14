Saadet Partisi Kızıltepe adayı İbrahim Güneş kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Kızıltepe belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kızıltepe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Kızıltepe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kızıltepe Belediye Başkan Adayı İbrahim Güneş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM GÜNEŞ KİMDİR?

İbrahim Güneş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kızıltepe belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KIZILTEPE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kızıltepe adayı belli oldu. Saadet Partisi Kızıltepe Belediye Başkan Adayı İbrahim Güneş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.