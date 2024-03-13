Saadet Partisi Kırıkhan adayı Atila Erol kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kırıkhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Kırıkhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Atila Erol kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ATİLA EROL KİMDİR?

Atila Erol, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kırıkhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KIRIKHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kırıkhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Atila Erol oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.