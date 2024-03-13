Saadet Partisi Karaçoban adayı Ferhat Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Karaçoban belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karaçoban belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Karaçoban adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karaçoban Belediye Başkan Adayı Ferhat Yıldırım kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FERHAT YILDIRIM KİMDİR?

Ferhat Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karaçoban belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAÇOBAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karaçoban adayı belli oldu. Saadet Partisi Karaçoban Belediye Başkan Adayı Ferhat Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.