Saadet Partisi Kandıra adayı Ünal Kızılağıl kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Kandıra belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kandıra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Kandıra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Ünal Kızılağıl kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÜNAL KIZILAĞIL KİMDİR?

Ünal Kızılağıl, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kandıra belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KANDIRA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kandıra adayı belli oldu. Saadet Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Ünal Kızılağıl oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.