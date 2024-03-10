Saadet Partisi Kağıthane adayı Halid Özgür Atak kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kağıthane belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Kağıthane adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı Halid Özgür Atak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİD ÖZGÜR ATAK KİMDİR?

Halid Özgür Atak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kağıthane belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAĞITHANE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kağıthane adayı belli oldu. Saadet Partisi Kağıthane Belediye Başkan Adayı Halid Özgür Atak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.