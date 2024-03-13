Saadet Partisi Günyüzü adayı Metin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Günyüzü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Günyüzü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Günyüzü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Günyüzü Belediye Başkan Adayı Metin Kilit kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

METİN KİLİT KİMDİR?

Metin Kilit, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Günyüzü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜNYÜZÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Günyüzü adayı belli oldu. Saadet Partisi Günyüzü Belediye Başkan Adayı Metin Kilit oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.