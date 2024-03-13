Saadet Partisi Emirgazi adayı Ubeyde Aktulum kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Emirgazi belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Emirgazi belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Emirgazi adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Emirgazi Belediye Başkan Adayı Ubeyde Aktulum kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

UBEYDE AKTULUM KİMDİR?

Ubeyde Aktulum, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Emirgazi belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EMİRGAZİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Emirgazi adayı belli oldu. Saadet Partisi Emirgazi Belediye Başkan Adayı Ubeyde Aktulum oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.