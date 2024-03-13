Saadet Partisi Derebucak adayı Enes Büyükiskilip kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derebucak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Derebucak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Derebucak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Derebucak Belediye Başkan Adayı Enes Büyükiskilip kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENES BÜYÜKİSKİLİP KİMDİR?

Enes Büyükiskilip, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Derebucakbelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DEREBUCAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Derebucak adayı belli oldu. Saadet Partisi Derebucak Belediye Başkan Adayı Enes Büyükiskilip oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.