Saadet Partisi Darende adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Darende belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Darende belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Darende adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR KİMDİR?

Muhammet Çelebi Keyhıdır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Darende belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DARENDE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Darende adayı belli oldu. Saadet Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.