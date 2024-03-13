Saadet Partisi Çifteler adayı Hamdi Tabanlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çifteler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Çifteler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çifteler Belediye Başkan Adayı Hamdi Tabanlı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAMDİ TABANLI KİMDİR?

Hamdi Tabanlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çifteler belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇİFTELER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çifteler adayı belli oldu. Saadet Partisi Çifteler Belediye Başkan Adayı Hamdi Tabanlı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.