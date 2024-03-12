Saadet Partisi Büyükorhan adayı İsmail Şaşkın kimdir? 2024 Saadet Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Büyükorhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Bursa Büyükorhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Büyükorhan Belediye Başkan Adayı İsmail Şaşkın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL ŞAŞKIN KİMDİR?

İsmail Şaşkın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Büyükorhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BÜYÜKORHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Büyükorhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Büyükorhan Belediye Başkan Adayı İsmail Şaşkın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.