Saadet Partisi Balçova adayı Seyfullah Özbek kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Balçova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Balçova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Seyfullah Özbek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYFULLAH ÖZBEK KİMDİR?

Seyfullah Özbek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Balçova belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BALÇOVA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Balçova adayı belli oldu. Saadet Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Seyfullah Özbek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.