Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Balçova adayı Seyfullah Özbek kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:

Saadet Partisi'nin İzmir Balçova belediye başkan adayı, Balçova ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Balçova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Seyfullah Özbek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Balçova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Balçova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Seyfullah Özbek kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEYFULLAH ÖZBEK KİMDİR?

Seyfullah Özbek, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Balçova belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BALÇOVA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Balçova adayı belli oldu. Saadet Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Seyfullah Özbek oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Konak adayı Turhan Tutumlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Konak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kiraz adayı Mesut Sertkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kınık adayı Suat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kınık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kemalpaşa adayı Gamze Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karşıyaka adayı Ozan Ganiüsmen kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaburun adayı Zekeriya Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karabağlar adayı Mümin Baştürk kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güzelbahçe adayı Osman Tunç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Menteşe adayı Ayla Erkut kimdir? Saadet Partisi Gaziemir adayı Hanife Bozdağ kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Foça adayı İsmet Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dikili adayı Mustafa İnan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Dikili belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çiğli adayı Hüseyin Ayın kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Çiğli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çeşme adayı Ahmet Hazırbulan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Çeşme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Buca adayı Selçuk Kavuşan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Buca belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title