Saadet Partisi Ayaş adayı Avni Akkoç kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Ayaş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ayaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Ayaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ayaş Belediye Başkan Adayı Avni Akkoç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AVNİ AKKOÇ KİMDİR?

Avni Akkoç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ayaş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AYAŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ayaş adayı belli oldu. Saadet Partisi Ayaş Belediye Başkan Adayı Avni Akkoç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.