Saadet Partisi Akkışla adayı Necmettin Emre Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Akkışla belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akkışla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Akkışla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akkışla Belediye Başkan Adayı Necmettin Emre Şahin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NECMETTİN EMRE ŞAHİN KİMDİR?

Necmettin Emre Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akkışla belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKKIŞLA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akkışla adayı belli oldu. Saadet Partisi Akkışla Belediye Başkan Adayı Necmettin Emre Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.