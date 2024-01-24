Rusya uçak kazasında son durum ne? SON DAKİKA! Rusya uçak kazası kaç ölü var?

Rusya'da 65 Ukraynalı askeri esiri taşıyan uçak düştü. Olayla ilgili son durum ve bilgiler araştırılıyor. Arama motorlarında uçak kazasına ilişkin detaylar sorgulatılıyor. Peki, Rusya uçak kazasında son durum ne? SON DAKİKA! Rusya uçak kazası kaç ölü var? Detaylar haberimizde...

RUSYA UÇAK KAZASINDA SON DURUM NE?

Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğü bilgisini duyurdu.

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Rus ajansı RIA'nın, bakanlığa dayandırdığı haberine göre uçakta 65 Ukraynalı esirin yanı sıra 6 kişilik mürettebat ile diğer 3 kişi bulunuyordu. Olayın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini açıkladı. Gladkov, acil durum ekiplerinin çalıştığını bildirdi. Askeri kargo uçağı olan İl-76'nın 90'a kadar yolcu taşıyabildiği bilgisi verildi.