RU dizisi yasaklandı mı, neden tepki çekiyor? RU dizisi konusu ne, oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanıyor, nerede çekiliyor?

38 yaşında evli bir kadın ile genç bir erkek arasındaki ilişkiyi anlata dizi ile ilgili sosyal medyada #RuDizisiYasaklansın etiketiyle kampanya düzenlendi. Peki, RU dizisi yasaklandı mı, neden tepki çekiyor? RU dizisi konusu ne, oyuncuları kim, hangi kanalda yayınlanıyor?

RU DİZİSİ YASAKLANDI MI, NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Gain platformunda yayınlanan ve başrollerinde Meryem Uzerli ile Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı Ru dizisi, 38 yaşında evli bir kadın ile 18 yaşındaki genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

Ru dizisi, aralarında 20 yaş fark olan ve kadının evli olduğu tutkulu ve imkansız bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Dizinin başrollerinde Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül, Reyan ve Uzer karakterlerini canlandırıyor. Bu duygusal yolculuk, karakterlerin başından geçen olaylar ve tepki çeken sahnelerle ekrana geliyor.

RU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu dizide, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel rol alıyor.

RU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gain'de yayınlanan Ru dizisi İzmir'in Urla ilçesinde çekilmektedir.

RU DİZİSİ NEDEN TEPKİ TOPLADI?

Dizide 18 yaşındaki bir adamla 38 yaşındaki bir kadının arasındaki yaş farkında rağmen bir aşk hikayesi anlatılması sosyal medyada tepki toplamış durumda.

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu dizisinin ahlaksızlığı yaymak için yapıldığını dini ve ahlaki değerleri zedelediğini belirtiyor.

RU dizisinin yasaklandığına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.