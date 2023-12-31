Yılbaşı özel programında onlarca şarkının söyleneceği İbo Show yılbaşı özel hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Türk müziğinin sevilen seslerinden olan İbrahim Tatlıses, yıllar sonra döndüğü İbo Show programıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Peki, Romantik Erhan kimdir? 2024 İbo Show Yılbaşı Romantik Erhan kaç yaşında, nereli?

ROMANTİK ERHAN KİMDİR?

1984 doğumlu olan Romantik Erhan, Roman havası şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır.

Özellikle Kocam da Kocam şarkısı Romantik Erhan'ı popüler yapmıştır.