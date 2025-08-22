Roblox Türkiye'de ne zaman açılacak? Yasak ne zaman kalkacak ve kullanıcılar yeniden platforma girebilecek mi? 7 Ağustos 2024'te alınan mahkeme kararıyla kapatılan oyun hakkında yeni gelişmeler oyuncular tarafından merak ediliyor. Roblox son durum incelendiğinde, platformun Türkiye'de yeniden açılması için resmi makamların Roblox yönetimiyle görüşmeleri devam ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? 22-23 Ağustos Roblox son durum! Türkiye'de Roblox bugün açılır mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Yasaklama gerekçesi olarak, çocuk güvenliğini tehdit eden ve uygunsuz içerikler gösterildi. Bu karar sonrasında, Türkiye'den milyonlarca kullanıcı oyuna erişemiyor.

Roblox son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları dikkat çekiyor. Bakan, Roblox'un yeniden açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu şartlar arasında:

Uygunsuz içeriklerin kaldırılması,

Yaş doğrulama ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesi,

Türkiye'de yerel bir temsilcilik açılması bulunuyor.

Bu düzenlemeler tamamlandıktan sonra, yeniden mahkemeye başvurularak erişim engelinin kaldırılması gündeme gelebilecek. Ancak şu an için Roblox'un açılacağı kesin bir tarih yok. Şu anki resmi bilgilere göre, 22-23 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox Türkiye'de hâlâ kapalı ve açılış için kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.