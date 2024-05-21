Roblox çöktü mü 21 Mayıs Salı? Roblox neden açılmıyor? Roblox neden hata veriyor?

Roblox çöktü mü? Roblox ne zaman açılacak? Roblox'un geliştiricileri ilk olarak Cuma günü hizmetle ilgili sorun yaşandığı hakkında tweet attı. Pazar günü öğleden sonra ise, bölgeleri kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirdiğini söyledi. Pazar akşamına kadar Roblox'un her yerde tekrardan çevrimiçi olduğunu belirtmişti ancak oyuncular yeniden serverlara erişemiyor ve Roblox'a neden giremiyorum araştırması yapılıyor. Peki, Roblox neden açılmıyor? Roblox'a ne oldu? Roblox'a ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Roblox bugün çöktü. Roblox şu anda çalışmıyor, ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Downdetector hizmetinin sağladığı grafiğe göre kullanıcıların Roblox ile sorun yaşadığını görebiliyoruz.

En çok bildirilen sorunlar %50 Web Sitesi %35 Sunucu Bağlantısı %15 Oyun Oynama.

Hata raporu:

downdetector