SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE)

Rize Çayeli'nde heyelan meydana geldi. Birçok kişi heyelanda yaralı veya ölü var mı merak ediyor. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Heyelan anının görüntüleri araştırılıyor. Peki, Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı videosu var mı? Detaylar haberimizde...

RİZE ÇAYELİ'NDE NE OLDU?

Rize'de Çayeli'nin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.