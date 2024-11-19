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SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE)

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan, büyük korku ve panik yarattı. Olay yerinde çekilen görüntüler, heyelanın şiddetini ve verdiği zararı gözler önüne seriyor. Yetkililer, bölgede incelemelerde bulunarak, olası bir tehlike karşısında önlem alıyor.

Rize Çayeli'nde heyelan meydana geldi. Birçok kişi heyelanda yaralı veya ölü var mı merak ediyor. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Heyelan anının görüntüleri araştırılıyor. Peki, Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı videosu var mı? Detaylar haberimizde...

RİZE ÇAYELİ'NDE NE OLDU?

Rize'de Çayeli'nin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE)

SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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