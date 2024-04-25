Reynmen Renklensin şarkı sözleri | Reynmen'in yeni şarkısı ne? Yeterince düşmanım var benim şarkısının adı ne?

Reynmen'in yeni şarkısı Renklensin'in sözleri merak ediliyor. Dinleyiciler, şarkının sözlerini araştırıyor. Reynmen'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Reynmen Renklensin şarkı sözleri | Reynmen'in yeni şarkısı ne? Yeterince düşmanım var benim şarkısının adı ne?

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995'te doğdu. Reynmen, baba tarafından Azerbaycan Türkü, annesi ise Kürt'tür. Ailesi Sivaslıdır . Aktaş, Ahmet Kabaklı Okulu'nda okudu ve daha sonra ilköğrenimini Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne kaydoldu ancak daha sonra Başakşehir Lisesi'ne geçti ancak oradan mezun olamadı. Sonunda açık planlı bir okula kaydolarak liseyi tamamladı. Aktaş, 2020 yılı itibarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde eğitimine devam etmektedir.

RENKLENSİN ŞARKI SÖZLERİ

Renklensin gecelerimiz

Sevmeyi biz beceremedik aşkım

Solmasın hiç neşeli yüzün

Gel hadi, şerefine içelim bu aşkın.

Ne aşkta gülüyor bu yüzüm,

Ne de ayakta durmaya gücüm yeter

Kimi kırdıysam yok özür

Olsun halleri bir itten beter.

Şu garip koca dünyanın

Bütün derdi tasası bana kalmış gibi

Sorun değil olur arada ama

E sonuçta biz de insanız di mi?

Renklensin gecelerimiz

Sevmeyi biz beceremedik aşkım

Solmasın hiç neşeli yüzün

Gel hadi, şerefine içelim bu aşkın.

Yeterince düşmanım var benim

Sen bana yoldaş ol

Yeterince pişmanlığım var benim

Sen benim iyikim ol

Akışına bırakamam kaybolur

O benim süslü çiçeğim

Bakışına erir içim buz gibi

Renklensin gecemiz

Renklensin gecelerimiz

Sevmeyi biz beceremedik aşkım

Solmasın hiç neşeli yüzün

Gel hadi, şerefine içelim bu aşkın.