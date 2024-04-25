Reynmen Renklensin şarkı sözleri | Reynmen'in yeni şarkısı ne? Yeterince düşmanım var benim şarkısının adı ne?
Ünlü sanatçı REYNMEN'in yeni şarkısı 'Renklensin' için sözler yayınlandı. Şarkının sözleri, dinleyicilerin beğenisini toplarken, REYNMEN'in müzikal yetenekleri bir kez daha öne çıktı. Şarkı, müzik listelerinde hızla yükseliyor.
Reynmen'in yeni şarkısı Renklensin'in sözleri merak ediliyor. Dinleyiciler, şarkının sözlerini araştırıyor. Reynmen'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Reynmen Renklensin şarkı sözleri | Reynmen'in yeni şarkısı ne? Yeterince düşmanım var benim şarkısının adı ne?
REYNMEN KİMDİR?
Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995'te doğdu. Reynmen, baba tarafından Azerbaycan Türkü, annesi ise Kürt'tür. Ailesi Sivaslıdır . Aktaş, Ahmet Kabaklı Okulu'nda okudu ve daha sonra ilköğrenimini Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne kaydoldu ancak daha sonra Başakşehir Lisesi'ne geçti ancak oradan mezun olamadı. Sonunda açık planlı bir okula kaydolarak liseyi tamamladı. Aktaş, 2020 yılı itibarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde eğitimine devam etmektedir.
RENKLENSİN ŞARKI SÖZLERİ
Renklensin gecelerimiz
Sevmeyi biz beceremedik aşkım
Solmasın hiç neşeli yüzün
Gel hadi, şerefine içelim bu aşkın.
Ne aşkta gülüyor bu yüzüm,
Ne de ayakta durmaya gücüm yeter
Kimi kırdıysam yok özür
Olsun halleri bir itten beter.
Şu garip koca dünyanın
Bütün derdi tasası bana kalmış gibi
Sorun değil olur arada ama
E sonuçta biz de insanız di mi?
Renklensin gecelerimiz
Sevmeyi biz beceremedik aşkım
Solmasın hiç neşeli yüzün
Gel hadi, şerefine içelim bu aşkın.
Yeterince düşmanım var benim
Sen bana yoldaş ol
Yeterince pişmanlığım var benim
Sen benim iyikim ol
Akışına bırakamam kaybolur
O benim süslü çiçeğim
Bakışına erir içim buz gibi
Renklensin gecemiz
Renklensin gecelerimiz
Sevmeyi biz beceremedik aşkım
Solmasın hiç neşeli yüzün
Gel hadi, şerefine içelim bu aşkın.