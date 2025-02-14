REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri! Reynmen Çatma Yarim ne zaman çıktı?
Reynmen'in yeni şarkısı Çatma Yarim, kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandı. Çatma Yarim şarkı sözleri duygusal ve akıcı yapısıyla dikkat çekerken, Reynmen'in güçlü yorumuyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, Çatma Yarim şarkı sözleri nelerdir?
Reynmen'in yeni şarkısı "Çatma Yarim" 14 Şubat 2025'te yayımlandı. Şarkının sözleri Doğukan Sarıtaş'a ait olup, düzenlemesi Denizkan Boz ve Osmancello tarafından yapılmıştır. Mix ve mastering işlemleri Utku Ünsal tarafından gerçekleştirildi. İşte, REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri!
REYNMEN ÇATMA YARİM ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
[Verse1]
Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor
Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler
Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden
Ah o yarin gülüşü var ya düşman çatlatıyor
Memleketin dört yanında senin gibisi yok
Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler
Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden
Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor
[Nakarat]
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
Yazar: Doğukan Sarıtaş