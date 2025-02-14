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REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri! Reynmen Çatma Yarim ne zaman çıktı?

REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri! Reynmen Çatma Yarim ne zaman çıktı?
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Reynmen'in yeni şarkısı Çatma Yarim, kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandı. Çatma Yarim şarkı sözleri duygusal ve akıcı yapısıyla dikkat çekerken, Reynmen'in güçlü yorumuyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, Çatma Yarim şarkı sözleri nelerdir?

Reynmen'in yeni şarkısı "Çatma Yarim" 14 Şubat 2025'te yayımlandı. Şarkının sözleri Doğukan Sarıtaş'a ait olup, düzenlemesi Denizkan Boz ve Osmancello tarafından yapılmıştır. Mix ve mastering işlemleri Utku Ünsal tarafından gerçekleştirildi. İşte, REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri!

REYNMEN ÇATMA YARİM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

[Verse1]

Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor

Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler

Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden

Ah o yarin gülüşü var ya düşman çatlatıyor

Memleketin dört yanında senin gibisi yok

Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler

Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden

Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor

[Nakarat]

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

Yazar: Doğukan Sarıtaş

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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