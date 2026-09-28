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Restorex Dijitalde Dünya Sahnesinde: Webawards 2026'dan Uluslararası Ödül

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Restorex Dijitalde Dünya Sahnesinde: Webawards 2026'dan Uluslararası Ödül
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Restorex'ten Dijitalde Uluslararası Başarı: WebAwards 2026'da "Best Consumer Goods Website" (En İyi Tüketici Ürünleri Web Sitesi) Ödülü

Saç bakım markası Restorex'in resmi web sitesi ( restorex.com.tr ), 1997'den bu yana düzenlenen ve web geliştirme alanında sektörün önde gelen yarışmalarından biri kabul edilen WebAwards 2026'da, tüketici ürünleri kategorisinde "Best Consumer Goods Website" (En İyi Tüketici Ürünleri Web Sitesi) ödülünün sahibi oldu.

Saç bakım kategorisindeki yenilikçi ürünleri ve tüketici odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Restorex, dijital dünyadaki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırdı. Restorex web sitesi; kullanıcı deneyimi, tasarım yaklaşımı ve içerik yapısıyla WebAwards 2026 jürisinin değerlendirmesinde ödüle layık görüldü.

Tüketici deneyimine odaklanan dijital başarı

Tüketicilerin saç bakım ihtiyaçlarına yönelik doğru bilgi ve ürünlere kolayca ulaşabilmesini hedefleyen Restorex web sitesi; modern ve kullanıcı dostu tasarımı, mobil uyumluluğu ve anlaşılır içerik yapısıyla öne çıkıyor.

Markanın dijital deneyiminin önemli bir parçası olan web sitesi, tüketicilere yalnızca ürünlerini keşfedebilecekleri bir platform değil, aynı zamanda saç bakımına ilişkin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilecekleri kapsamlı bir deneyim alanı sunuyor.

WebAwards 2026'da kazanılan "Best Consumer Goods Website" ödülü, Restorex'in tüketici deneyimini merkeze alan dijital yaklaşımının uluslararası alandaki başarısını ortaya koyuyor.

Restorex, bu uluslararası ödülle birlikte ürün geliştirmeden iletişime, tasarımdan dijital kullanıcı deneyimine kadar tüketiciyi odağına alan marka yaklaşımını dijital dünyada da güçlendirmeye devam ediyor. Marka, bu başarıyı tüketicileri, iş ortakları ve emeği geçen tüm ekibiyle paylaşıyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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