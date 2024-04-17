Resmi Gazete bugün (17 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

17 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'nin kararları ve atamaları merakla bekleniyordu. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'deki kararları ve atamaları görmek için PDF indirme seçeneği de bulunuyor. 2724 sayılı Resmi Gazete'nin yeni düzenlemeleri ve bugünkü kararları hakkında detaylar haberimizde.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri BAĞCI'nın Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/96, K:?2023/222 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/89, K:?2024/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/10782 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri