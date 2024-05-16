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Resmi Gazete bugün (16 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

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16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları ve atamalar yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamaları da yayınlandı. 2724 sayılı Resmi Gazete'nin yeni düzenlemesi ve detayları haberimizde. Peki, Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Resmi Gazete 16 Mayıs atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 16 Mayıs 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

–– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar (Karar:?2024/119)

YÖNETMELİKLER

–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E:?2023/34, K: 2024/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E:?2023/126, K: 2024/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E:?2023/137, K: 2024/68 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E:?2023/195, K: 2024/71 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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