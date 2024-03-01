Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kilis Belediye Başkan adayı ise Reşit Polat oldu. Vatandaşlar, Reşit Polat'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

REŞİT POLAT KİMDİR?