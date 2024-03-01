Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli?
Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kilis Belediye Başkanı adayı Reşit Polat'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Reşit Polat'ın kaç yaşında olduğu ve hayat hikayesi kamuoyunun ilgisini çekiyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kilis Belediye Başkan adayı ise Reşit Polat oldu. Vatandaşlar, Reşit Polat'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
REŞİT POLAT KİMDİR?
- 15.02.1975 Kilis doğumludur.
- Sırayla Kemaliye İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Kilis Lisesi'ni bitirdi.
- 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.
- 15 yıldır Kilis'te kendi eczanesini işletiyor.
- Vatani görevini Balıkesir 9.Anajetüssü Komutanlığı'nda yaptı.
- 2001 yılından beri Ak Parti üyesi. 2009 Yerel Seçimleri'nde birinci sıradan Belediye Meclis Üyesi seçildim.
- 2011 Şubat ayında AK Parti Kilis İl Başkanı olarak atandım.
- Mayıs 2012'de Ak Parti Kilis İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'ne tek aday olarak girdi ve tekrar İl Başkanı olarak seçildi.
- 4 yıl boyunca İl Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 2015 Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak için İl Başkanlığı görevini devretti.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.