Aralarında Cumhurbaşkanı ve başbakanların da bulunduğu sayısız röportaj gerçekleştiren Remziye Demirkol kimdir? Remziye Demirkol kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol mesleği ne? Remziye Demirkol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR?

TRT spikeri olarak başladığı meslek hayatına, CNN Türk'te devam etti. Uzun yıllar 24 Televizyonu'nda moderatör olarak görev yaptı. Haberin sadece ekranında değil mutfağında da yer aldı. Muhabirlik, editörlük ve kendi haber kuşaklarının yöneticiliğini yaptı. Aralarında Cumhurbaşkanı ve başbakanların da bulunduğu sayısız röportaj gerçekleştirdi. Başta Pera Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere çok sayıda okulda ve özel derslerde diksiyon, güzel konuşma ve haber eğitimleri vererek, bilgi ve deneyimini, dili etkili kullanmak isteyen öğrencileriyle paylaştı. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.