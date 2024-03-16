Rasim Öztürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Altınözü Belediye Başkan adayı Rasim Öztürk kaç yaşında, nereli?
Rasim Öztürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rasim Öztürk kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Altınözü Belediye Başkan adayı olan Rasim Öztürk hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Rasim Öztürk'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Rasim Öztürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Altınözü Belediye Başkan adayı Rasim Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RASİM ÖZTÜRK KİMDİR?
Rasim Öztürk, Yeniden Refah Partisi Hatay - Altınözü Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Altınözü Belediye Başkan adayı Rasim Öztürk ticaret ile uğraşmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.