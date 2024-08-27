Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi?

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RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rampage: Büyük Yıkım (İngilizce özgün adıyla: Rampage) Midway Games tarafından aynı adlı video oyunu serisine dayanan, Brad Peyton tarafından yönetilen bir 2018 Amerikan bilimkurgu canavar filmidir. Filmde Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Jake Lacy, Joe Manganiello ve Jeffrey Dean Morgan rol alıyor. Film, diğer iki mutasyona uğramış hayvanın Chicago'yu yok etmesini önlemek için bir deney sonucunda muazzam büyüklükte öfkeli bir yaratığa dönüşen albino goril George ile ekip kurması gereken bir primatoloğun hikâyesini anlatıyor.

Çekimler Nisan 2017'de Chicago'da başladı. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 Nisan 2018'de Warner Bros. Pictures tarafından 2D, RealD 3D ve IMAX olarak yayınlandı. Film dünya çapında 428 milyon doların üzerinde hasılat yaptı ve performansları (özellikle Johnson ve Morgan), aksiyon sekansları ve görsel efektleri, ancak senaryosu, hızı ve hikâyesi eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Dwayne Johnson - Davis Okoye, eski bir ABD Ordusu Özel Kuvvetleri askeri, primatolog ve kaçak avlanma karşıtı biriminin başkanı.

• Naomie Harris - Okoye ile birlikte çalışan, gözden düşmüş bir genetik mühendisi olan Dr. Kate Caldwell.

• Malin Åkerman - Energyne CEO'su Claire Wyden, George, Ralph ve Lizzie'nin Proje: Rampage için mutajenik serumla enfeksiyon ve mutasyonundan sorumlu.

• Jake Lacy - Brett Wyden, Claire'in aptal kardeşi.

• Joe Manganiello - Burke, özel bir askeri grubun lideri.

• Jeffrey Dean Morgan, "Diğer Devlet Dairesi" için çalışan bir devlet ajanı olan Harvey Russell.

• P. J. Byrne - Nelson, bilim insanı ve Okoye'nin arkadaşı.

• Marley Shelton - Dr. Kerry Atkins, bilim insanı ve astronot.

• Demetrius Grosse - Albay Blake

• Jack Quaid - Connor

• Breanne Tepesi - Amy

• Matt Gerald - Zammit

• Will Yun Lee - Ajan Parkı

• Urijah Faber - Garrick