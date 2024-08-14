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Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rampage: Büyük Yıkım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rampage: Büyük Yıkım konusu, özeti ve Rampage: Büyük Yıkım oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rampage: Büyük Yıkım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Rampage: Büyük Yıkım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rampage: Büyük Yıkım filmini izleyecek olanların merak ettiği Rampage: Büyük Yıkım konusu nedir, Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kimler ve Rampage: Büyük Yıkım özeti gibi konuları inceliyoruz.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir albino goril ile çok iyi anlaşan Davis Okoye, diğer hayvanlarla da aynı iletişimi kurmaktadır. Ama bu albino goril türünün son örneğidir. İnsanların bile görünce çok sıcakkanlı yaklaştığı bu goril, Davis Okoye sayesinde işaret dili öğrenmiştir. Zeki goril bir gün birden garip şekilde değişikliklere uğramaya başlar. Hızlıca büyüme göstermektedir. Fazlası ile saldırganlaşan bu gorilin bir şeyden etkilendiği bellidir. En başta ne olduğuna anlam veremeyen Davis Okoye, bir şirketin deneyleri sonucu arkadaşının bu hale geldiğini anlar. İlk iş olarak arkadaşını kurtarmak istemektedir. Başka hayvanlarında aynı şekilde etkilendiğini fark eden Davis Okoye, bu olaya el atma kararı alır.

Gösterime giriş tarihi: 2 Mayıs 2018 (Fransa)

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Rampage: Büyük Yıkım Midway Games tarafından aynı adlı video oyunu serisine dayanan, Brad Peyton tarafından yönetilen bir 2018 Amerikan bilimkurgu canavar filmidir. Filmde Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Jake Lacy, Joe Manganiello ve Jeffrey Dean Morgan rol alıyor.

Osman Demir
Osman Demir
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