Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün süreceği merak ediliyor. Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Peki, Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan bayramı ne zaman?

RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan'ın 25. günüdür. Ramazan'ın bitmesine 5 gün kaldı.

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan'ın 30. günü 9 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor. Son iftar İstanbul'da 19.44'te yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?