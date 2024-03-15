Ramazan Güneş kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Pamukkale Belediye Başkan adayı Ramazan Güneş kaç yaşında, nereli?
Ramazan Güneş kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Pamukkale Belediye Başkan adayı Ramazan Güneş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Pamukkale Belediye Başkan adayı olan Ramazan Güneş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ramazan Güneş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ramazan Güneş kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Pamukkale Belediye Başkan adayı Ramazan Güneş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAMAZAN GÜNEŞ KİMDİR?
Ramazan Güneş, Yeniden Refah Partisi Denizli- Pamukkale Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Pamukkale Belediye Başkan adayı Ramazan Güneş tekstilcidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.