Rainbow Six çöktü mü? 11 Şubat Salı Rainbow Six'e neden girilmiyor?

Rainbow Six Siege şu anda önemli bağlantı sorunları yaşıyor ve bu sorunlar bugün, 11 Şubat 2024'te oyuna erişmeye çalışan birçok oyuncuyu etkiledi. Raporlar, sunucuların birkaç gündür kapalı veya dengesiz olduğunu, oyuncuların oturum açmada zorluk çektiğini ve oyun sırasında gecikme yaşadığını gösteriyor. Peki, Rainbow Six çöktü mü? 11 Şubat Rainbow Six'e neden girilmiyor?

RAINBOW SIX ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Rainbow Six şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

RAINBOW SIX NEDİR?

Rainbow Six, ya da tam adıyla Tom Clancy's Rainbow Six, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir video oyun serisidir. Oyun, 1998 yılında piyasaya sürülen ilk oyunu ile başlamış ve zamanla birçok devam oyunu ve genişleme paketi ile zenginleşmiştir.