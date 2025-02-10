Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İşte yeniden beyaza bürünen İstanbul'dan görüntüler
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle

Rainbow Six çöktü mü? 11 Şubat Salı Rainbow Six'e neden girilmiyor?

Rainbow Six çöktü mü? 11 Şubat Salı Rainbow Six'e neden girilmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Şubat tarihinde Rainbow Six oyununa erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, popüler video oyununa giriş yapamadıklarını bildirdiler. Oyunun çöktüğü iddiaları gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Rainbow Six Siege şu anda önemli bağlantı sorunları yaşıyor ve bu sorunlar bugün, 11 Şubat 2024'te oyuna erişmeye çalışan birçok oyuncuyu etkiledi. Raporlar, sunucuların birkaç gündür kapalı veya dengesiz olduğunu, oyuncuların oturum açmada zorluk çektiğini ve oyun sırasında gecikme yaşadığını gösteriyor. Peki, Rainbow Six çöktü mü? 11 Şubat Rainbow Six'e neden girilmiyor?

RAINBOW SIX ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Rainbow Six şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

Rainbow Six çöktü mü? 11 Şubat Salı Rainbow Six'e neden girilmiyor?

RAINBOW SIX NEDİR?

Rainbow Six, ya da tam adıyla Tom Clancy's Rainbow Six, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir video oyun serisidir. Oyun, 1998 yılında piyasaya sürülen ilk oyunu ile başlamış ve zamanla birçok devam oyunu ve genişleme paketi ile zenginleşmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
img

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
img

Kadıköy Sahili'nde bulunan ceset kayıp kardeşlerden birine ait
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.