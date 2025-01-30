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Rahmi Özkan hasta mı? Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok?

Rahmi Özkan hasta mı? Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukuk danışmanı olarak yıllardır ekranlarda yer alan Avukat Rahmi Özkan, son günlerde programda görünmemesi nedeniyle izleyiciler tarafından merak ediliyor. Rahmi Özkan hasta mı, Müge Anlı'da neden yok? İşte detaylar…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzun yıllardır hukuk danışmanlığını yapan Avukat Rahmi Özkan, son günlerde yayında yer almaması nedeniyle izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını duyurdu. Peki, Rahmi Özkan hasta mı? Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok? Detaylar haberimizde...

RAHMİ ÖZKAN HASTA MI?

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan'ın iyileşmesini beklediklerini ve kendisiyle sürekli iletişimde olduklarını belirtti. Anlı, Özkan'ın hastanede bile programı izlediğini ve gelişmeleri takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Rahmi Özkan hasta mı? Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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