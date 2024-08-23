Rachel Araz'ın kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan Rachel'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Başarılı fenomen, takipçileri tarafından sıkça aratılıyor. Peki, Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri...

RACHEL ARAZ KİMDİR?

24 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğan Rachel Araz,Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okudu.

Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Özel bir firmada Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, dünyaca ünlü markaların Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır.

Rachel Araz, Sosyal Medya Danışmanlığı ve İçerik Editörlüğü yapıyor. Youtube videoları çeken Rachel Araz çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.