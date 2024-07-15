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Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

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Oyuncu Rabia Soytürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Rabia Soytürk hangi diziler ve projelerde yer aldığı gündeme geliyor. Peki, Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

Son olarak Veda Mektubu dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Rabia Soytürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Rabia Soytürk'ün yer aldığı diziler ve filmler sevenleri tarafından araştırılıyor. Rabia Soytürk kimdir? Detaylar haberimizdedir…

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta öğretim eğitimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlgisi üzerine oyunculuk alanında eğitim almaya karar vermiş ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Soytürk, burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger gibi usta isimlerle rol arkadaşı olmuştur.

RABİA SOYTÜRK'ÜN FİLM VE DİZİLERİ

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)

Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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