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Prenses Kate kanseri yendi mi? Kate Middleton iyileşti mi?

Prenses Kate kanseri yendi mi? Kate Middleton iyileşti mi?
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Son zamanlarda sağlık durumu merak konusu olan Prenses Kate Middleton'ın kanseri yenip yenmediği konusu gündeme geliyor. Peki, Prenses Kate kanseri yendi mi? Kate Middleton iyileşti mi?

Kate Middleton iyileşti mi? Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisinin tamamlandığını ve iyileşme sürecine geçtiğini açıkladı. Kanser hastalarıyla bir araya gelen Middleton, tedavi süreçlerinin zorlu olduğunu kabul ederek, "Her tünelin sonunda bir ışık vardır" mesajını paylaştı. Prenses Kate kanseri yendi mi? Detaylar haberimizdedir...

PRENSES KATE KANSERİ YENDİ Mİ?

Kate Middleton, tedavi gördüğü hastaneye ziyarete gitti ve orada bulunan kanser hastalarıyla sohbet ederek "zorlu" tedavilerinde "tünelin sonunda ışık" olduğunu ifade etti. Galler Prensesi, kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir kare paylaşan Kate Middleton, ziyareti sırasında tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına teşekkür etti.

Prenses Kate kanseri yendi mi? Kate Middleton iyileşti mi?

Middleton, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü. Üstlendiğim yeni görevimde, çığır açan araştırmaları ve klinik mükemmelliği desteklemenin yanı sıra hasta ve aile refahını teşvik ederek çok daha fazla hayat kurtarabileceğimizi ve kanserden etkilenen herkesin deneyimini dönüştürebileceğimizi umuyorum. Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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