Prag vize istiyor mu? Prag nerede? Prag'a ne zaman gidilir?

Prag, Orta Avrupa'da bulunan Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Prag, turistler tarafından en çok tercih edilen şehirlerden biridir. Bu nedenle, birçok kişi Prag'a ne zaman seyahat edilebileceğini araştırıyor. Prag nerede? Prag'a ne zaman gidilir? Detaylar haberimizde...

PRAG NEREDE?

Prag, Orta Avrupa'da bulunan Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Prag, turistler tarafından en çok tercih edilen şehirlerden biridir. Bu nedenle, birçok kişi Prag'a ne zaman seyahat edilebileceğini araştırıyor.

PRAG'A NE ZAMAN GİDİLİR?

Prag'a gitmek için en uygun zamanlar, genellikle ilkbahar (Nisan-Mayıs) ve sonbahar (Eylül-Ekim) aylarıdır. Bu dönemlerde Prag'ın iklimi genellikle ılıman olur ve turistik mekanlar daha az kalabalık olabilir. İlkbaharda şehir yeşillenir, çiçekler açar ve hava genellikle serin ve hoş olur.

PRAG VİZE İSTİYOR MU ?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Çek Cumhuriyeti'ne turistik amaçlarla seyahat ediyorsanız, Schengen Bölgesi'ne dahil olan Çek Cumhuriyeti'ne giriş yapmak için vize almanız gerekmektedir. Dolayısıyla, Prag'a seyahat etmek için vize başvurusu yapmanız gerekecektir.