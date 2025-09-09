Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
İstanbul'da bir polis memurunun aracıyla taksiye çarpması sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Taksici, "Tutanak tutmak istiyorum, tamponu kırmışsın" derken polis memuru, "Ben de polisim, sabahtan beri görevdeydim. Allak bullak olduk" dedi. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da görevden dönen bir polis memuru, aracıyla seyir halindeyken bir taksiye çarptı. Kaza sonrası sürücü ve taksici arasında gerginlik yaşandı.
"BİR VURULMAYLA KIRILIR MI BÖYLE?"
Taksici, "Yani iyi niyetle durdum diye mi yapıyorsun? Ben tutanak tutmak istiyorum, tamponu kırmışsın zaten" diyerek tepki gösterdi. Polis memuru ise, "Bir vurulmayla kırılır mı bu böyle? Ben de polisim, sabahtan beri görevdeydim. Allak bullak olduk" ifadelerini kullandı.