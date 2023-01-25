Piyade ne demek ve ne anlama gelir soruları askere gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Askerlik sonuçlarının bu yıl da açıklanması üzerine askerlik hakkında araştırmalar hız kazandı. Piyade nedir? Piyade sınıflandırması nasıl olur? Askerde hangi birikeler var? Ağır piyade nedir? Askerde er ne anlama gelir? Mekanize piyade ne iş yapar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Her sene milyonlarca Vatandaşı ilgilendiren askerlik sonuçlarının bu yıl da açıklanması üzerine askerlik hakkında araştırmalar hız kazandı. Askere gidecek adaylar rütbeleri merak ediyor. peki, Piyade nedir? Piyade sınıflandırması nasıl olur? Askerde hangi birikeler var? Ağır piyade nedir? Askerde er ne anlama gelir? Mekanize piyade ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

PİYADE NEDİR?

Piyade sınıfı; her türlü hava ve arazi şartlarında kara muharebesi icra eder, ateş ve manevra ile düşmana yaklaşarak onu esir veya imha eder, düşman hücumunu ateş, yakın muharebe ve karşı taarruzla geri atar.

PİYADE SINIFLANDIRMASI NASIL OLUR?

Piyadeler görev alanlarına göre çeşitli sınıflara ayrılmışlardır. Bunlar; Piyade, Mekanize Piyade, Motorlu Piyade, Komando, Hudut, Tanksavar, Havan ve Hava İndirme Birlikleri şeklinde tanımlanmıştır.

ASKERDE HANGİ BİRİKLER VAR?

Askerî birliklerin toplanmasından büyük ordu oluşur. Deniz kuvvetlerinin askerî birliği savaş gemisidir. Tim, manga, takım, bölük, tabur, alay, tugay, tümen, kolordu, ordu, ordu grubu en küçükten en büyüğe doğru sıralanan birliklerdir. Her birliğin kendi savaş bayrağı olur.

AĞIR PİYADELER NEDİR?

Ağır Piyadeler: Bunlar lejyonların temel birlikleriydi. Ağır piyadeler, Roma yurttaşı lejyonerlerden oluşur ve demir miğfer, kalkan, silahlar ve pilum adı verilen ve menzili yaklaşık 30 metre olan ağır bir mızrak ile teçhiz edilirlerdi.

ASKERDE ER NE ANLAMA GELİR?

Er, en düşük askeri rütbeye sahip askerdir (hizmet edilen kuvvete bağlı olarak NATO'daki rütbe dereceleri OR-1 ila OR-3 arasındaki rütbeye eşdeğerdir).

MEKANİZE PİYADE NE İŞ YAPAR?

Mekanize Piyade Tugayı kapsamında görev yapan askerler büyük zırhlı araçları taşıyan, araçların bütün operasyonlarından ve ikmallerinden sorumlu olan birliklerdir. Mekanize Piyade Tugayı yapısı genelde şu şekildedir;