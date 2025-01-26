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Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Pi'nin Yaşamı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Pi'nin Yaşamı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Pi'nin Yaşamı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Pi'nin Yaşamı konusu, özeti ve Pi'nin Yaşamı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Pi'nin Yaşamı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Pi'nin Yaşamı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pi'nin Yaşamı filmini izleyecek olanların merak ettiği Pi'nin Yaşamı konusu nedir, Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler ve Pi'nin Yaşamı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Ama şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır.


Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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